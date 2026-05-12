Carlos Vives deslumbra con su: “Tour al Sol” 2026 en Estados Unidos

El cantautor colombiano Carlos Vives continúa su exitosa gira “Tour al Sol 2026”, llevando su música a las principales ciudades de Estados Unidos.

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El pasado fin de semana, el artista conquisto con su energía a Chicago (7 de mayo), Fairfax, Virginia (9 de mayo) y Boston (10 de mayo), en un espectáculo que coincidió con la celebración del Día de las Madres.

El público fue sorprendido desde el inicio con la fuerza de un repertorio que mezcló clásicos inolvidables como “Volví a Nacer”, “La Bicicleta” y “Canción Bonita”.

Además, incluyo temas de su nuevo álbum “El Último Disco Vol. 1”, entre ellos “Tuyo y Nada Más” y “Buscando El Mar”.

Uno de los momentos más emotivos se vivió en Boston durante la interpretación de “Te Dedico”, cuando el recinto fue testigo de una propuesta de matrimonio.

El concierto también incluyó un medley de clásicos vallenatos como “La Hamaca Grande”, “La Gota Fría” y “El Cantor de Fonseca”, además de éxitos como “La Cañaguatera”, “Carito” y “Pa’ Mayte”.

Reafirmando a Vives como uno de los máximos exponentes de la música colombiana en el mundo.

El cierre fue una verdadera fiesta estilo carnaval, con asistentes invitados al escenario para bailar al ritmo de “Cuando Nos Volvamos a Encontrar”, seguido de “Fruta Fresca”, “Robarte un Beso” y “El Último Disco”.

Con más de tres décadas de trayectoria, Carlos Vives sigue honrando las raíces del vallenato y los ritmos colombianos, fusionándolos con sonidos modernos.

Las próximas fechas incluyen presentaciones en Seattle (14 de mayo), Los Ángeles (16 de mayo), Miami (23 de mayo), Orlando (24 de mayo) y San Juan, Puerto Rico (5 de junio), antes de continuar en Colombia y Ecuador.