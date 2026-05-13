¿Qué dicen gremios y autoridades municipales de medidas en barrio Laureles de Armenia?

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Armenia

Tras las medidas cautelares establecidas por el Tribunal Administrativo del Quindío para la restricción de funcionamiento hasta la 1 de la mañana de algunos establecimientos nocturnos en el sector de Laureles de la ciudad, la directora de Asobares en el departamento Natalia Gutiérrez evidenció su preocupación por el proceso que impacta en la dinámica económica del gremio.

Fue clara que las dos horas de cierre es un escenario positivo respecto a los que proyectaban de cierres totales, sin embargo, no deja de llamar la atención puesto que el impacto es directo.

Enfatizó en que continúan realizando mesas de trabajo ya que el compromiso de los empresarios es alto y por eso en articulación con la corporación autónoma regional del departamento establecerán campañas preventivas en temas de ruido.

Dijo que el llamado es a no estigmatizar al sector nocturno puesto que hay una problemática social, pero alrededor del parque lo que también es importante dejar claro a la opinión pública.

Alcaldía de Armenia

De otro lado el secretario de desarrollo económico de la alcaldía de Armenia, Diego Tobón fue claro en que realizan acompañamiento a los empresarios que deben generar adecuaciones con el fin de dar cumplimiento a la normatividad.

Sostuvo que desde la dependencia trabajan por el fortalecimiento empresarial y el acompañamiento directo es que cumplan con los requisitos y estén debidamente formalizados.

Respecto al tema del tribunal, mencionó que se determinó un tiempo para generar la insonorización de establecimientos puesto que este es un sector residencial donde se deben respetar ciertas características.

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Reconoció que habrá un impacto económico ya que se reducirá su jornada de actividad, pero fue claro que son empresarios que ya estaban advertidos sobre el panorama y se han evidenciado que no tienen actualizado ni el plan de regularización, ni plan de implantación ni el tema de insonorización por lo que no está cumpliendo para ejercer la actividad nocturna como debe ser.