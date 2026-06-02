Patrulleros motorizados de la Policía, Quindío los ángeles de la bebé recién nacida abandonada

Patrulleros de la Policía y el rescate de la bebé abandonada en Quindío

Armenia

No para el asombro en el Quindío, luego del hallazgo de una bebé recién nacida abandonada en un pastizal, una patrulla motorizada de la policía fue el Ángel de la bebé al rescatarla y llevarla con vida al hospital de Montenegro.

Este hecho que ha conmocionado a la comunidad del departamento y del municipio del Quindío tiene unos ángeles y héroes patrulleros de la Policía del departamento del Quindío.

Estamos hablando de los patrulleros Luis Cruel y Deiver Bañol adscritos a la unidad de vigilancia de la Policía de Montenegro que relataron como fue el rescate de la bebé.

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Patrullero Luis Cruel “Al momento que realizábamos patrullaje por el sector, escuchamos unos llantos de un bebé, paramos la motocicleta, descendimos y al verificar se pudo observar una bebé recién nacida.

Patrullero Deiver Bañol “Pues yo que soy padre de sin mediar palabras con el compañero, tomamos la decisión inmediata de llevarla y de prestarle unos primeros auxilios en el hospital del municipio de Montenegro, ya que se encontraba en una zona verde y totalmente desnuda y a esa hora haciendo como mucho frío”

“Yo en el tiempo que llevo de servicio en la Policía Nacional, jamás en mi vida había atendido un caso de esos tan impactantes, para mí, como para mi compañero, fue un momento de susto porque no sabíamos el estado de salud de la bebé" afirmó uno de los patrulleros

“un momento de rabia, un momento de nostalgia, saber que una persona tiene el corazón para ya votar una bebé recién nacida sin importarle lo que le pueda pasar en ese sitio” Relataron los patrulleros

Cortesía Policía, Quindío

Uno de los patrulleros narró “Al observar el bebé que estaba una circunstancia totalmente desnuda, tomamos la decisión de ayudarle pedir ayuda a la comunidad de que nos regalaran unas sábanas para así regalarles a prestarle los primeros auxilios y llevarlo directamente al hospital del municipio de Montenegro para que le prestaran la gran atención a la bebé, ya que se encontraba recién nacida.

Y pues agradecer más que todo totalmente la atención que le prestaron médicos del hospital, que de inmediato la trasladaron al hospital de San Juan de Dios y hoy en día se encuentra estable y tiene un buen estado de salud.

El comandante de la Policía, coronel Carlos Mario Bustamante resaltó el trabajo de los patrulleros de la institución y dijo que apadrinarán a la bebé mientras las autoridades respectivas como el ICBF realiza el respectivo restablecimiento de derechos.