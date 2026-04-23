¿Qué llamado realizan desde Asobares por situación en barrio Laureles de Armenia?

Armenia

Y es que una de las problemáticas de la zona de Laureles al norte de la ciudad tiene que ver con el consumo de licor, drogas y ruido lo que afecta en gran manera a los residentes del sector que han interpuesto una acción constitucional de la mano con la Personería que ya fue admitida por el tribunal administrativo del Quindío.

Ante este proceso se ha generado un comunicado por parte del gremio nocturno sobre la estigmatización de los establecimientos de la zona.

En efecto la directora de Asobares Quindío, Natalia Gutiérrez dio a conocer que los empresarios son generadores de empleo y de desarrollo por eso solicitan que se evite estigmatización porque es el comercio formal que sostienen la economía de cientos de familias.

“Desde la dirección ejecutiva de Asobares y la junta directiva, queremos dar un mensaje de tranquilidad y firmeza frente a la acción popular que se presenta en el sector de Laureles. Nuestros empresarios queremos recordar son generadores de empleo, de desarrollo en la ciudad y obviamente como gremio somos bastante respetuosos con la ley", indicó.

Agregó: “Sin embargo, solicitamos amablemente que se evite la estigmatización del sector, que la seguridad jurídica y el rigor técnico en las medidas sea lo pertinente y no queremos que se estigmatize el comercio formal. Son empresarios que cumplen con la norma que sostiene la economía de cientos de familias y que también conocemos de que la comunidad cada vez se ha transformado más y está orientándose en un sector comercial".

Especificó que muchos de los empresarios asociados cumplen con toda la normatividad y la ley por eso los apoyan. Asimismo, reconoció que están abiertos al diálogo para armonizar el derecho al descanso como al trabajo formal de la capital quindiana.

JAC Laureles

De otro lado, la presidenta de la Junta de Acción Comunal de Laureles Liliana Jaramillo dijo que se reunieron con la directora de Asobares donde evidencian su intención de brindar apoyo para que la situación no se salga de las manos.

Fue enfática en afirmar que su deseo no es que se cierren todos los establecimientos comerciales porque entiende el derecho al trabajo y emprendimiento de la zona, sin embargo, todo debe darse dentro del respeto por ser un barrio residencial donde vive mucho adulto mayor.

Dijo que uno de los puntos que evidenciaron junto al gremio es que cierran los establecimientos en el horario correspondiente, pero muchas personas se quedan a las afueras en los andenes e incluso con música a alto volumen desde los carros.

“Resulta que ellos están muy atentos, quieren ayudar a que las cosas no se nos salgan de las manos porque llegamos a una conclusión. Nosotros no queremos en Laureles que se cierren todos los negocios y todos se tengan que ir. No, porque entendemos que hay derecho al trabajo. Entendemos que hay muchachos emprendedores, pero con respeto, dentro de unos límites que ellos sepan que allí es un barrio residencial, que vive mucho adulto mayor y que por lo tanto debe haber respeto, se debe respetar las horas de sueño", destacó.

Añadió que convocarán a una reunión con los afiliados a Asobares para buscar soluciones frente a la situación donde después que se cierre el establecimiento lo ideal es que las personas se vayan de los alrededores.

Autoridades de Armenia

El secretario de Gobierno de la ciudad, Carlos Arturo Ramírez se refirió a la situación: “Recuerde que esto es una acción popular iniciada por nuestra personera y por nuestra procuradora ambiental de Armenia. Este tema está en manos de un juez de la República en una acción constitucional que está decidiendo si en un primer momento en una solicitud previa que hace esta el Ministerio Público, ¿se hace el cierre o no se hace el cierre? La alcaldía de Armenia respetuosa de el mandato de los señores jueces, pues acatará lo que él determine".

Añadió: “Si en esta fase inicial con las solicitud de el Ministerio Público se ordena a la alcaldía el cierre de estos establecimientos, toca hacer el cierre, pero si no, pues vamos a continuar con las instrucciones como todo en acción como todas las acciones populares. Generalmente la acción popular indica una serie de acciones continuas para mejorar la convivencia pacífica o la convivencia de un sector de la ciudadanía".