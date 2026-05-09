Polémica por restricción de funcionamiento de algunos bares del norte de Armenia

Armenia

Recordemos que desde la Personería de Armenia y la Procuraduría promovieron una acción popular relacionada con las afectaciones a la convivencia, la tranquilidad y el ambiente sano donde el Tribunal Administrativo del Quindío adoptó medidas cautelares frente a seis establecimientos nocturnos de la zona.

Una de esas decisiones tiene que ver con restringir el horario de funcionamiento hasta máximo a la 1 de la mañana y también establecer un plan de insonorización en un término máximo de un mes.

Precisamente el propietario de Dragón Gastrobar, Jorge Andrés Bermúdez sostuvo que es muy complejo el panorama puesto que es directamente un impacto económico grande.

Destacó que los tomó por sorpresa dichas medidas puesto que no realizan ruido debido a que ya cuentan con la insonorización y están bajo la normatividad correspondiente.

Considera el horario establecido de cierre afecta en gran manera y no arreglará la problemática del barrio que está relacionada con las personas que están a los alrededores del parque y generan las molestias en materia de ruido.

Dijo que nunca han tenido una dificultad en cuanto a orden público que altere la convivencia de la zona por eso se mostró sorprendido porque están bajo el marco de la legalidad y quienes no lo están siguen funcionando.

Espera se establezcan los controles y que los establecimientos que no cumplan realicen las adecuaciones para no afectar a todo un gremio que genera una dinámica económica importante.

Líderes de la zona

Líderes de la zona que en varias oportunidades han dado a conocer su inconformidad por la alteración del orden público consideran las medidas no son suficientes para erradicar la problemática.

Precisamente la presidenta de la junta de acción comunal del barrio Laureles de la ciudad, Liliana Jaramillo dijo que una de las inconformidades está relacionada en que se establece la orden de insonorización cuando hay establecimientos que están al aire libre donde se imposibilita la medida.

“Entonces ahí el tribunal está diciendo que sí hay que tomar unas medidas,y que sí los van a obligar, es lo que entendemos, pero pues no van a sacar ningún negocio y nosotros tenemos mucha cosa que decir respecto a Isla Corona, porque es que cómo lo van a insonorizar Si eso es al aire libre y eso no tiene las paredes, eso es imposible", mencionó.

Añadió: “Lo que más me preocupa en este momento es que la gente no está dispuesta a esperar más, porque si ya se hizo una tutela, ya se hicieron dos, hay tres acciones populares y eso no sirve de nada, entonces estamos llevados. Así es sencillo. Entonces nos va a tocar a la comunidad hacer la justicia a nosotros o tomar medidas muy drásticas".

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