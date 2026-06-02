Quindío, ofrecen hasta $30 millones de recompensa por información sobre muerte de turista extranjera

Armenia

En el Quindío ofrecen hasta 30 millones de pesos de recompensa para quien de información sobre la extraña muerte de una turista holandesa que fue hallada muerta en zona rural de Salento.

La gobernación del Quindío luego de lamentar la muerte de una ciudadana de nacionalidad holandesa identificada como Marlies Minke Genz de 41 años edad que fue encontrada sin vida en el municipio de Salento, en extrañas circunstancias y con el fin de avanzar en la investigación e identificar a los responsables, la administración departamental ofrece una recompensa de hasta 30 millones de pesos por información veraz y oportuna.

El gobernador del Quindío Juan Miguel Galvis manifestó “El gobierno del Quindío lamenta profundamente el fallecimiento de la ciudadana de nacionalidad holandesa, que fue encontrada sin vida en el municipio de Salento en la vereda Palestina. Expresamos nuestras más sinceras condolencias y sentimientos de solidaridad a sus familiares, amigos y seres queridos en este difícil momento.

Y agrega “Con el propósito de contribuir al esclarecimiento de este lamentable hecho, se ha dispuesto una recompensa de hasta 30 millones de pesos para quien suministre información veraz, oportuna que permita avanzar en la investigación e identificar a los responsables. En el Quindío no vamos a permitir este tipo de hechos, toda la fuerza del gobierno para dar con los responsables”

Cortesía Gobernación Quindío

Por su parte el secretario del interior del Quindío, Jaime Andrés Pérez subrayó “desde la gobernación del Quindío reiteramos nuestro compromiso con la verdad, la justicia y la seguridad, la articulación con todas las autoridades. Garantizamos que se desplegaran todos los esfuerzos institucionales necesarios para esclarecer las circunstancias que rodearon este caso.

Invitamos a la ciudadanía a colaborar con las autoridades y a suministrar cualquier información que pueda ser de utilidad en el desarrollo de la investigación.