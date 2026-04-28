El mal parqueo, una de las mayores problemáticas de movilidad en Armenia

Armenia

Y es que la problemática por el mal parqueo es evidente en diferentes puntos de la ciudad lo que impacta directamente en la movilidad.

Precisamente un ciudadano evidenció que es muy compleja la situación puesto que en medio de las obras que desarrolla la administración municipal en diferentes sectores se presenta el estacionamiento indebido lo que aumenta la congestión vehicular.

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Destacó que una de las zonas con mayor problemática es la del norte de la ciudad en inmediaciones del centro comercial Portal del Quindío y el barrio Laureles donde la indisciplina en cuanto al parqueo es evidente por parte de motociclistas y conductores de carros lo que genera un panorama difícil en la movilidad.

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Autoridades de tránsito de Armenia

Al respecto consultamos al secretario de Tránsito de la capital quindiana, Daniel Jaime Castaño reconoció la problemática por lo que sostuvo que diariamente establecen operativos con el fin de generar el flujo vehicular sin mayor inconveniente.

Advirtió que en el primer trimestre de este año 2026 de 8 mil comparendos impartidos el mal parqueo es la principal causa con más de 3 mil. Frente a lo anterior, dijo que es una problemática cultural que a pesar del control diario continúa presentándose en diferentes puntos de la ciudad.

“Este tema del estacionamiento en sitios no autorizados es una constante para nosotros el control. Hemos venido realizando un trabajo permanente, todos los días estamos en diferentes puntos tratando de atacar esta problemática. En el primer trimestre de 8900 comparendos que se impusieron en toda la ciudad por diferentes infracciones, sigue siendo el mal estacionamiento una de las más o la primera de todas ellas con más de 3000 comparendos", mencionó.

Envío un llamado especial a la conciencia y cultura ciudadana para evitar afectaciones de movilidad puesto que no pueden contar con un agente de tránsito por cada cuadra donde se presente esta problemática.

A propósito, desde Empresas Públicas de Armenia dieron a conocer que el mal parqueo se ha convertido en una de las principales dificultades para la adecuada prestación del servicio de aseo.

Alertaron que esta situación está impidiendo el paso de los vehículos recolectores, generando retrasos en las rutas y afectando la frecuencia del servicio.