Procuraduría formuló pliego de cargos contra una médica del hospital de Angostura, Antioquia

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Melisa Restrepo Arango, médica del Hospital San Rafael de Angostura, en el Norte de Antioquia, por presunta omisión de sus funciones, al atender a una menor de edad que había manifestado ser víctima de violencia sexual.

Los hechos investigados

Según la entidad, los hechos ocurrieron el pasado 16 de febrero y al parecer la médica Restrepo Arango no activó de manera inmediata el protocolo respectivo para notificar a las autoridades competentes sobre esta situación.

Para la Procuraduría, no se habría aplicado “el manual de cadena de custodia para la preservación de elementos materiales probatorios y evidencia física establecidos en el Código de Procedimiento Penal (art. 255), con lo que pudo afectar la función pública, la administración de justicia y los derechos de la menor”.

Conducta de la investigada

La presunta conducta de la investigada es una falta grave cometida a título de culpa grave, según indicó la Procuraduría Provincial de Instrucción de Yarumal, encargada del análisis de este caso.

Violencia sexual

Recientemente, el Comité Internacional de la Cruz Roja evidenció la gravedad de este tipo de actuaciones y violencias en nuestro país.

Explicó esta entidad que “entre las distintas formas de violencia registradas, la violencia sexual siguió siendo particularmente grave y, al mismo tiempo, una de las menos visibles.

Las cifras disponibles no reflejan la magnitud real de este fenómeno, en parte porque muchas víctimas y sobrevivientes enfrentan estigmatización, temor a represalias y barreras para reportar lo ocurrido y acceder a las rutas de atención y asistencia.

Prácticas de la violencia sexual

Además de la violación, la violencia sexual comprende prácticas como el acoso sexual, la desnudez forzada, el sexo por supervivencia y la esclavitud sexual, entre otras”, indicó en su informe sobre el balance humanitario del año 2025.

En este análisis también indicó que, fuera del desarrollo de las hostilidades en nuestro país, la población civil ha tenido que enfrentar la violencia sexual que ha representado vulnerabilidad para las víctimas. Efectos de la violencia sexual

Para el Comité Internacional de la Cruz Roja, los efectos de la violencia sexual no se limitan a quienes la sufren, pues también tienen impacto en sus vínculos familiares y comunitarios, afectan su salud física y mental y alteran sus condiciones de vida y su entorno social.

Para esta institución, “en diversos casos, los actores armados han recurrido a este tipo de violencia como forma de intimidación, castigo o demostración de poder”.