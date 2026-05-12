Medellín consolida su liderazgo cultural con la llegada de DAVIarena

Medellín, Antioquia

Desde que se anunció la construcción del Arena Primavera, ubicado en el municipio de Sabaneta, sur del Valle de Aburrá, se proyectó que este presentara un gran escenario de espectáculos en el departamento de Antioquia. El recinto que contará con una capacidad para 17.200 personas ampliará significativamente la posibilidad de realizar eventos de gran formato. De esta manera, se consolida Antioquia como referente cultural de Colombia, impulsando además el crecimiento de la música, el entretenimiento y el talento local.

Esto es posible gracias a una inversión que supera los $320 mil millones, con Davivienda como aliado estratégico. El banco decidió sumarse a este megaproyecto, aportando respaldo y solidez, y abriendo nuevas oportunidades para artistas, promotores, marcas y para la ciudad en su conjunto.

De esta forma, Davivienda y BeatHub Entertainment anunciaron hoy la llegada de DAVIarena, un espacio innovador para espectáculos y cultura, respaldado por Davivienda. Todo será accesible a la distancia de un clic.

Maritza Pérez, presidenta Ejecutiva de Davivienda, resaltó la importancia de la noticia y aseguró que este será “la casa roja de los colombianos”: “DAVIarena viene para acompañar a todos los antioqueños, por supuesto a los colombianos y a todos los que vengan del mundo, para que conozcan en Davi Arena lo que es el talento, un lugar lleno de tecnología, de magia, con los mejores diseñadores del mundo en términos de diseño arquitectónico, música, manejo y sostenibilidad. DAVIarena es alegría, es música, es buen humor, como lo es la vivienda. Estamos muy felices porque Davi Arena representa la conexión entre lo que esperan las personas, los fans, para disfrutar con amigos y en familia”, finalizó.

Por su parte, Eduardo Olea, CEO de BeatHub Entertainment, destacó la alianza con Davivienda: “Hacer este sueño sin la participación de ellos no hubiera sido posible. Ellos han creído en nuestro proyecto, han creído en la música y le han apostado a un proyecto de gran magnitud y escala mundial. Creo que esto confirma el buen momento que estamos viviendo en la industria”.

Olea agregó que la industria musical en el país viene creciendo al 9,9 % del PIB y resaltó: “Esto nos deja en un sector que, además de dar alegría, crea riqueza, prosperidad y empleo joven”.

La inauguración oficial de Davi Arena será el próximo 14 de noviembre con el artista que llevó la bandera de Antioquia por el mundo y abrió el sueño para muchos: Juanes. El cantante aseguró que este será uno de los espectáculos más importantes de su carrera.

Novedades que tendrá el DAVIarena

Su estructura modular y versátil permitirá una programación superior a los 75 eventos anuales, recibiendo a más de 650.000 asistentes en espectáculos que van desde conciertos y eventos deportivos hasta convenciones y experiencias inmersivas. Para soportar producciones de gran formato, el complejo cuenta con una parrilla técnica con capacidad de 140 toneladas, asegurando que las giras internacionales más exigentes encuentren aquí el soporte necesario.

Incluye 23 suites con capacidad para grupos de entre 16 y 30 personas, una suite principal para 60 asistentes y 20 boxes exclusivos diseñados para grupos de 10 a 12 personas. La arena contará con 54 puestos para personas con movilidad reducida.