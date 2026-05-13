Capturado el hombre que presuntamente asesinó a su esposa e hirió a sus dos hijos en Yalí, Antioquia

Yalí, Antioquia

Se confirmó recientemente por parte de las autoridades del municipio de Yalí, en el nordeste antioqueño, la captura del hombre señalado de asesinar a su esposa y herir a sus dos hijos. Así lo confirmó Jhon Jairo Giraldo, alcalde de Yalí, quien aseguró que el presunto responsable se encuentra en manos de las autoridades competentes.

Cabe mencionar que la víctima respondía al nombre de Luz Edilma Chavarría Misas, de 35 años. De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, fue hallada sin vida al interior de su vivienda con varias heridas causadas con arma cortopunzante en el cuello y el pecho. Además, dos menores de edad de 3 y 13 años, hijos de la pareja, resultaron heridos de gravedad y fueron trasladados a un centro asistencial.

Frente a estos hechos de violencia, la Administración Municipal rechazó de manera categórica lo sucedido: “Levantamos nuestra voz en defensa de la vida, del respeto y de la dignidad de cada persona. Reiteramos nuestro compromiso con la protección de las mujeres, de los niños, niñas y adolescentes, así como con el bienestar y la integridad de todas las familias yaliseñas”.

Por este motivo, se decretaron dos días de Duelo Municipal en memoria de las víctimas de los recientes actos de violencia ocurridos en el municipio.