Explotó embarcación en Pasacaballos: reportan más de 10 heridos

Unidades del Cuerpo de Bomberos de Cartagena atienden una emergencia registrada en un muelle del corregimiento de Pasacaballos, donde, según información preliminar, se presentó una explosión en una embarcación tipo ferri.

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Tres máquinas de bomberos llegaron al lugar y se solicitó apoyo de ambulancias para la atención de por lo menos 20 heridos.

Los bomberos se encuentran desplegando operaciones de control y extinción desde diferentes frentes de trabajo. La manguera que se observa en las imágenes de redes corresponde a una línea de ataque operada por personal bomberil que trabaja al interior de la zona afectada, mientras otros equipos combaten la emergencia desde la parte superior de la embarcación.

Las autoridades continúan evaluando la situación y desarrollando las acciones necesarias para controlar la emergencia. En los próximos minutos se entregará un reporte oficial con información consolidada.