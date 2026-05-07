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Operativo de desalojo de la SAE a Iglesia Vida Abundante genera controversia en Barranquilla

Miembros de la Iglesia Vida Abundante realizaron una protesta en Barranquilla luego de que la SAE anunciara el desalojo del inmueble de ‘Titos Bolos’, previsto para este jueves. La Sociedad de Activos Especiales (SAE) argumenta una presunta ocupación irregular y deudas millonarias.

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El pastor Jorge Freyle, líder de la iglesia, aseguró a los micrófonos de 6AM W, de Caracol Radio con Julio Sánchez Cristo, que su organización tiene contratos legítimos con la Fundación Cristiana Latinoamericana, responsible del inmueble:

“No somos invasores. Tenemos cuatro contratos con la SAE y hemos invertido más de 2.500 millones de pesos en arreglos, mantenimiento y vigilancia del lugar durante años. Es injusto que digan que somos irregulares”, afirmó Freyle.

Acusaciones cruzadas y documentación en disputa

La SAE sostiene que la iglesia no ha pagado arriendos desde 2020, lo que generaría una deuda superior a los 2.000 millones de pesos. Freyle refutó estas afirmaciones y explicó que han intentado regularizar los pagos y que incluso los contratos anteriores les autorizaban a realizar inversiones en el inmueble:

“Si la SAE afirma que les debemos, nosotros decimos que ellos nos deben a nosotros por las inversiones realizadas. Hemos denunciado estas irregularidades ante la Fiscalía, la Contraloría y el Congreso”, dijo el pastor.

Apoyo a labor social y postura apolítica

La Iglesia Vida Abundante asegura que mantiene programas sociales en el inmueble, incluyendo centros de rehabilitación y apoyo a ancianos, como parte de su responsabilidad social:

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“Nuestro objetivo es trabajar por la comunidad. No hacemos política, no apoyamos a ningún candidato. Estamos aquí por la labor social y la ética”, concluyó Freyle.

La SAE y la iglesia mantienen posiciones enfrentadas, y será un juez quien finalmente determine la legalidad del desalojo y el manejo de los contratos del inmueble.

Escuchar la entrevista completa:

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