SAE ordena desalojo de ‘Titos Bolos’ por deuda y ocupación irregular
La entidad informó que existe una deuda acumulada superior a los $2.227 millones.
La Sociedad de Activos Especiales ordenó el desalojo del inmueble conocido como ‘Titos Bolos’, en Barranquilla, tras evidenciar una ocupación irregular que se habría extendido por más de cinco años. La entidad informó que, además, existe una deuda acumulada superior a los $2.227 millones por concepto de cánones de arrendamiento no pagados.
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De acuerdo con la SAE, el ocupante del predio incumplió las condiciones del contrato inicialmente firmado, lo que derivó en un detrimento patrimonial significativo. La entidad señaló que esta situación obligó a tomar medidas para recuperar el bien y evitar mayores afectaciones a los recursos públicos bajo su administración.
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“Este desalojo obedece a la necesidad de frenar un detrimento patrimonial evidente, más de 2.200 millones en cánones de arrendamiento sin pagar y otros incumplimientos al contrato inicialmente firmado con el hoy ocupante irregular”, afirmó Constanza Jiménez Calderón, directora de Seguimiento y Control de Liquidaciones.
“De esta manera, la SAE atiende la obligación de proteger los recursos bajo nuestra administración para garantizar que estos bienes cumplan con su función económica y social”, agregó la funcionaria, al reiterar que el objetivo es recuperar el inmueble y ponerlo nuevamente al servicio de los colombianos.
Jesús Uribe
Comunicador social y periodista, egresado de la Universidad Autónoma del Caribe, narrador de fútbol....