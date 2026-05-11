“Usted puede fumigar con vinagre”: Paloma Valencia explica plan de sustitución de cultivos

“Donde hay que fumigar, se fumiga”. Paloma Valencia explica plan de erradicación de cultivos. Caracol Radio / Colprensa

Paloma Valencia y su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, estuvieron en Dos Puntos explicando cómo planean llevar a cabo su propuesta de erradicación forzada con métodos alternativos.

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De acuerdo con la candidata del Centro Democrático, el país necesita una política de sustitución de cultivos que sea “forzosa, pero generosa con los campesinos”.

¿Qué hacer con la limitación al glifosato?

Paloma Valencia destacó que existen opciones de herbicidas diferentes al Roundup o glifosato, dadas las restricciones a su uso en los territorios. “Usted puede fumigar con vinagre; hay muchísimos herbicidas que se pueden probar”, señaló.

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Además, la candidata señaló que las herramientas tecnológicas, como los drones, pueden ayudar a llevar a cabo una fumigación más precisa y efectiva.

“Hoy en día no se necesitan esas fumigaciones altas que le caen a todo el mundo; usted tiene drones. Hay que saber distinguir; eso es como creer que el tratamiento de la gripa se le da a todas las enfermedades”, indicó Valencia.

¿Cómo se haría la erradicación en los territorios?

Paloma Valencia aclaró en Dos Puntos de Caracol Radio cómo se ejecutaría la erradicación de cultivos, según las realidades que se hacen evidentes en los territorios del país.

“Donde hay extensiones enormes, no puede haber erradicación manual porque le matan a los erradicadores; allá usted fumiga porque no hay sino coca; en otros sitios la coca está entre el pancoger y allá se hace manualmente”, explicó la candidata.