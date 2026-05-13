ICETEX ofrece 150 becas para estudiar maestrías en España: Link y requisitos para aplicar

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX), junto a la Universidad Antonio de Nebrija de España, abrieron una nueva convocatoria donde se dispondrán de 150 becas que cubren el 30% del costo de la matrícula, dirigidas a profesionales colombianos que deseen cursar maestrías presenciales en el país europeo.

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De acuerdo a la información alojada en el portal web de la entidad, esta oferta académica contempla programas oficiales de posgrado en las siguientes áreas:

Comunicación

Negocios

Relaciones internacionales

Educación

Sostenibilidad

Marketing

Finanzas

Administración de empresas

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Según lo menciona la institución, dichos programas serán llevados a cabo de manera presencial en Marrid, teniendo previsto iniciar en octubre de 2026 y finalizando en julio de 2027.

Si bien esta convocatoria está abierta desde el pasado 5 de mayo, estará disponible hasta el próximo 20 de mayo de 2026 por medio del portal web oficial de la entidad www.icetex.gov.co.

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¿Cuáles son los requisitos para aplicar a las 150 becas para estudiar maestrías presenciales en España ofrecidas por el ICETEX?

Estos son los requisitos requeridos por el ICETEX para poder aplicar a esta convocatoria de becas para estudiar maestrías en España Son los siguientes:

Ser profesional colombiano

Ser mayor de 21 años y menor de 65 años de edad.

Contar con un título de pregrado, en el que haya obtenido un promedio académico mínimo de 3.7 sobre 5.0.

Contar con al menos un año de experiencia laboral profesional.

Ya tener una admisión definitiva por parte de la Universidad Antonio de Nebrija al momento de realizar la postulación.

La entidad también mencionó que los resultados de la preselección serán evaluados por la Comisión Nacional de Becas el próximo 28 de mayo.

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¿Cómo postularse a las 150 becas para estudiar maestrías presenciales en España ofrecidas por el ICETEX?

El proceso se realiza exclusivamente a través de la plataforma oficial del ICETEX.

Pasos para aplicar:

Ingresar a http://www.icetex.gov.co.

Dirigirse a la parte superior de la página y seleccionar ‘ Becas ’.

’. Posteriormente, deberá dar clic en ‘ Becas para estudios en el exterior ’.

’. Seleccionar el apartado de ‘ Becas vigentes ’.

’. Consultar la convocatoria correspondiente a ‘ Becas del 30 % para maestrías presenciales en diferentes áreas en la Universidad Antonio de Nebrija ’.

’. Baje al final de la página y busque la opción ‘ Ingresar para postularse ’.

’. Diligenciar el formulario y adjuntar la documentación requerida.

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