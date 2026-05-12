Nueva feria de vivienda en FNA 2026: ¿cómo inscribirse? Continúa financiación del 100%

El sueño de mejorar la vivienda propia sin ponerla en riesgo ya es una realidad. El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) lanza en la Feria de Vivienda en Bogotá una nueva línea de crédito para mejoramiento sin garantía hipotecaria, una alternativa inédita que permitirá a miles de colombianos ampliar, remodelar o construir más pisos en sus casas o apartamentos sin necesidad de hipotecarlos.

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Feria de vivienda en FNA 2026:

Durante tres días, el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) abrirá sus puertas con una oferta integral de soluciones de vivienda que incluye financiación hasta del 100%, tasas de interés congeladas y asesoría personalizada en un solo lugar.

Pero la gran novedad será esta nueva línea de crédito que rompe esquemas: por primera vez, los colombianos podrán financiar mejoras en su vivienda sin hipotecarla, lo que representa una oportunidad única para quienes desean transformar su hogar sin asumir riesgos sobre su patrimonio.

Nueva línea de crédito para mejorar la vivienda sin hipotecarla:

Esta nueva línea está diseñada para responder a una necesidad concreta de millones de familias: mejorar sus condiciones de vida sin complicaciones financieras.

Con este crédito, los afiliados podrán:

Remodelar espacios interiores

Realizar adecuaciones o reparaciones

Ampliar su vivienda

Construir nuevos pisos en casas propias

Todo esto sin necesidad de constituir garantía hipotecaria, facilitando el acceso y agilizando los procesos.

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¿Qué ofrece en la feria?

La Feria de Vivienda en Bogotá será también el escenario para que miles de familias den el paso hacia la construcción de patrimonio. Además de la nueva línea de mejoramiento, los asistentes podrán:

Acceder a crédito hipotecario hasta del 100 % del valor del inmueble

Beneficiarse de tasas de interés blindadas frente a la inflación

frente a la inflación Recibir asesoría integral para cerrar su proceso en un solo lugar

integral para cerrar su proceso en un solo lugar Conocer opciones de compra de cartera para mejorar condiciones de crédito

El FNA continúa así consolidándose como una entidad que elimina barreras y acerca soluciones reales a los colombianos.

¿Cuándo y dónde?

Lugar: Sede principal FNA – Cra 65 # 11 – 83, Puente Aranda, Bogotá

Sede principal FNA – Cra 65 # 11 – 83, Puente Aranda, Bogotá Fecha: 22, 23 y 24 de mayo de 2026

22, 23 y 24 de mayo de 2026 Hora: 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

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¿Cómo inscribirse a la feria de vivienda del FNA?

El FNA hizo énfasis en que esta feria es gratuita, pero para evitar hacer filas habilitó un formulario de inscripción donde deberá diligenciar sus datos personales. Lo puede encontrar aquí. En este evento, las cajas de compensación podrán brindarle toda la información relacionada con los subsidios de vivienda que, en caso de no superar los dos salarios mínimos, sería de más de 52 millones de pesos. La Secretaría Distrital del Hábitat en Bogotá también estará asesorando sobre el subsidio ‘Mi Casa en Bogotá’.

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