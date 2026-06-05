MinMinas anunció que Colombia reanudará progresivamente la cooperación energética con Ecuador

Edwin Palma, Ministro de Minas y Energía en su participación en el panel: Transitando al futuro, energías para la descarbonización en América Latina de la Cumbre Internacional de Sostenibilidad e Innovación Ambiental 2025. | Foto: Caracol Radio

El ministro de Minas, Edwin Palma, anunció que Colombia reanudará de manera progresiva la cooperación energética con Ecuador. Dijo que esta decisión busca fortalecer la seguridad energética de ambas naciones, especialmente como medida preventiva ante los posibles impactos del próximo fenómeno de El Niño.

Manifestó que este es un momento de “solidaridad e integración entre los pueblos”, mencionando que además del trabajo con Ecuador, se avanza en la integración con Venezuela y la interconexión con Panamá.

Palma explicó que la medida se adopta como una acción preventiva y coordinada para mitigar riesgos en el suministro eléctrico y de combustibles derivados de variaciones climáticas asociadas a El Niño, que pueden afectar la generación hidroeléctrica y la demanda energética en la región.

“Es un momento de solidaridad e integración entre los pueblos”, afirmó el ministro, quien añadió que además del trabajo conjunto con Ecuador, el gobierno avanza en procesos de integración energética con Venezuela y en la interconexión con Panamá.

Estas iniciativas forman parte de una estrategia regional más amplia para mejorar la resiliencia frente a eventos climáticos extremos y garantizar la estabilidad del sistema eléctrico.

Las autoridades no ofrecieron en el anuncio detalles técnicos ni fechas específicas sobre el calendario de la reanudación o los volúmenes y mecanismos de intercambio.

Desde el departamento de Boyacá, el ministro informó que en las próximas semanas se concretarán acuerdos operativos y que se coordinará con empresas del sector y órganos reguladores para asegurar una implementación ordenada y segura.