Festival Cordillera 2026: estas son las fechas oficiales de realización del evento

La agenda cultural y de entretenimiento en Colombia y en Bogotá no se detiene. Recientemente, los encargados de realizar el Festival Cordillera, uno de los eventos musicales más importantes en el país, anunciaron la fecha oficial en la que se llevará a cabo.

Y que desde su primera edición, que fue en el 2022, este festival se ha consolidado como uno de los más importantes de la Nación, teniendo en cuenta que en Bogotá, capital del país, también se lleva a cabo el ya muy conocido Estéreo Picnic.

Por ello, en Caracol Radio le contamos todos los detalles.

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¿Cuándo será el Festival Cordillera 2026?

Pues bien, el Festival Cordillera 2026 se realizará en el segundo semestre del año, el fin de semana del sábado 12, y domingo 13 de septiembre.

¿En dónde será el Festival Cordillera 2026?

Así mismo, el evento se realizará en el mismo lugar en que se ha hecho desde su primera edición: el Parque Metropolitano Simón Bolívar, en Bogotá.

Así lo anunció el Festival Cordillera:

¿Y la boletería?

En este caso, Cordillera habilita lo que se conoce una fase previa de venta de boletería para los ‘Sudamericans Rockers’, quienes desean adquirir su entrada al festival antes de que este mismo anuncie toda la cartelera.

Esta fase estará disponible el 13 y 15 de mayo.

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