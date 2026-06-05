IDEAM: ¿Lloverá durante el festivo? Pronóstico del clima para el 5, 6, 7 y 8 de junio en Colombia
¡Pilas! Ideam alerta por fuertes lluvias en Colombia en estas regiones del país. Conozca cuáles:
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) advirtió que durante el puente festivo del 5 al 8 de junio se presentarán fuertes lluvias en varias zonas del país, como en la Orinoquía, Amazonía, región Pacífica y los sectores del norte de la región Andina.
¿Cómo estará el clima en Bogotá durante el puente festivo?
Para Bogotá, el Ideam pronostica mañanas con predominio de tiempo seco y cielos parcialmente nublados.
Sin embargo, durante las tardes del domingo 7 y lunes 8 de junio aumentará la probabilidad de chubascos sectorizados en distintos puntos de la capital.
Las temperaturas mínimas estarán cercanas a los 10 grados Celsius, mientras que las máximas oscilarán entre los 18 y 21 grados, manteniendo condiciones frescas durante el fin de semana con festivo.
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Pronóstico del clima para el fin de semana
Clima en Colombia, viernes 5 de junio
Durante la tarde y noche del viernes, las precipitaciones se concentrarán principalmente en el centro y sur del territorio nacional.
Los departamentos de Caquetá, Putumayo, Amazonas, Vaupés y Guainía registrarán lluvias de variada intensidad. También se esperan precipitaciones en Meta, Casanare y el oriente de Vichada.
En la región Andina, las lluvias se presentarán en zonas montañosas de Antioquia, Santander, Boyacá, Cundinamarca y el Eje Cafetero. Mientras tanto, en la región Pacífica habrá lluvias moderadas en Chocó y Valle del Cauca.
Por su parte, la región Caribe y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina mantendrán condiciones secas con cielos parcialmente nublados.
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Pronóstico del clima, sábado 6 de junio
Para el sábado se prevé un incremento de la nubosidad y de las precipitaciones sobre el occidente y norte del país.
Los mayores acumulados de lluvia se esperan en Antioquia, Santander, Norte de Santander y gran parte de la región Pacífica, especialmente en Chocó y Valle del Cauca.
La Orinoquía continuará presentando condiciones inestables con lluvias en Arauca, Casanare y Meta. Asimismo, podrían registrarse precipitaciones dispersas en Córdoba, Sucre y Bolívar, ubicados en el sur de la región Caribe.
San Andrés y Providencia continuarán con predominio de tiempo seco durante gran parte de la jornada.
Cómo estará el clima el lunes 8 de junio
El lunes festivo las lluvias tenderán a desplazarse hacia el norte y occidente del país.
Los pronósticos indican precipitaciones moderadas en La Guajira, Magdalena, Cesar y amplias zonas de la región Pacífica.
En el interior del país continuará la probabilidad de lluvias en Antioquia, Santander, Norte de Santander, así como en sectores dispersos de Tolima y Huila.
La Orinoquía y la Amazonía mantendrán lluvias localizadas en Arauca, Casanare, Meta, Vaupés y Amazonas.
En San Andrés y Providencia podrían presentarse lluvias ligeras y de corta duración durante varios momentos del día.
Daniela Puerto
"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...