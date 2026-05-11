Director de la ANT hace fuertes señalamientos al alcalde de Marsella en polémica por indígenas

Pereira

La controversia por el traslado de comunidades indígenas a un predio en Marsella, Risaralda, escaló este fin de semana luego de las declaraciones entregadas por el director de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman, quien lanzó fuertes acusaciones contra el alcalde del municipio, Alberto Peláez Henao.

Las declaraciones se dieron durante una jornada de adjudicación de tierras en Risaralda, cuando al funcionario le consultaron sobre las denuncias relacionadas con las condiciones del lote donde fueron ubicadas familias indígenas provenientes de Bogotá, que han señalado dificultades por falta de acceso adecuado a servicios básicos como agua y energía.

Aunque inicialmente la pregunta apuntaba a las condiciones de habitabilidad del predio, Harman centró su intervención en cuestionar la postura del mandatario local frente al proceso de recuperación de tierras.

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Según manifestó, le preocupa que el alcalde haya participado en reuniones institucionales acompañado de personas vinculadas a predios afectados por procesos de extinción de dominio. En medio de sus declaraciones, el director de la ANT aseguró que las autoridades locales no deberían actuar en defensa de intereses relacionados con bienes asociados a economías ilegales.

“Lo que más me preocupa es que abiertamente el señor alcalde se presente con el señor al que se le aplicó la extinción de dominio en todas las reuniones institucionales. Los alcaldes de esta región no pueden andar de la mano con los traquetos para defender su tierra”, afirmó Harman.

La situación ocurre en medio de la creciente tensión que ha generado en Marsella la llegada de comunidades indígenas al predio rural, hecho que ha provocado protestas ciudadanas, cuestionamientos de las autoridades locales y reclamos sobre las condiciones del terreno.

Frente a las denuncias por posibles falencias en infraestructura y servicios, el director de la ANT aseguró que la entidad mantiene disposición al diálogo y a revisar las inquietudes institucionales relacionadas con el proceso.

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La polémica continúa generando reacciones en Risaralda, en un escenario donde persisten las diferencias entre el Gobierno Nacional y las autoridades locales sobre el manejo de tierras y el traslado de comunidades al territorio.