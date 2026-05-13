Pereira se alista para las elecciones presidenciales: más de 460 mil personas están aptas para votar

Pereira

Durante el más reciente Comité de Seguimiento Electoral, realizado en la Alcaldía de Pereira, la Registraduría confirmó que un total de 463.062 ciudadanos están habilitados para ejercer su derecho al voto en la capital risaraldense.

Para la jornada democrática estarán disponibles 1.324 mesas distribuidas en 87 puestos de votación, incluyendo 26 ubicados en la zona rural y el puesto habilitado en la cárcel de varones La 40.

El secretario de Gobierno de Pereira, Jorge Mario Trejos Arias, indicó que las autoridades trabajan de manera articulada para garantizar unas elecciones seguras y tranquilas, tal como ocurrió en los recientes comicios legislativos.

“Todas las garantías están dadas y en coordinación con la Policía y demás autoridades, vamos a garantizar la seguridad antes, durante y después de las elecciones; ya lo hicimos en las elecciones de Congreso, nos articulamos con todas las autoridades y logramos que los comicios se llevaran a cabo sin problemas mayores”, dijo Trejos Arias.

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En materia de seguridad, el comandante de la Policía Metropolitana, coronel Óscar Ochoa, confirmó el despliegue de 1.500 uniformados que estarán encargados de custodiar los puestos de votación y reforzar la vigilancia en distintos puntos estratégicos de la ciudad.

“Estamos en la fase preliminar de las elecciones, estamos listos con todas nuestras capacidades humanas y tecnológicas y logísticas, hemos coordinado con la Registraduría, con la Alcaldía para atender todas las necesidades de seguridad, antes, durante y después de las elecciones”, expresó el coronel Ochoa.

Las autoridades informaron además que en los próximos días se desarrollarán diferentes actividades logísticas y de preparación para garantizar transparencia y agilidad en el proceso electoral.

Entre ellas se encuentra un simulacro de preconteo que se realizará el 19 y 20 de mayo en Expofuturo, mientras que el 16 de mayo se adelantará otra jornada de simulación directamente en los puestos de votación habilitados en la ciudad.

De igual forma, la Registraduría anunció capacitaciones para los 9.569 jurados de votación que participarán en los comicios, además de la habilitación de 28 puntos de consulta para que los ciudadanos puedan verificar información relacionada con su lugar de votación, mesa asignada y otros trámites electorales.

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