Un hombre con circular roja de INTERPOL es capturado por las autoridades en Pereira

Pereira

Un hombre integrante de la estructura ilegal ‘The devils’ es capturado en la capital risaraldense, ya que es requerido por la justicia de los Estados Unidos mediante una notificación roja de INTERPOL por narcotráfico transnacional.

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“Ancizar Pérez Castañeda es detenido porque lo requiere una corte Este de Nueva York. Esto sucede en el marco de la operación ‘Gibraltar’ mediante el trabajo articulado del Bloque de Búsqueda contra el multicrimen, DIJIN e INTERPOL. De acuerdo con información judicial, este hombre estaría relacionado con dicha organización dedicada al envío de cocaína desde Colombia hacia Norteamérica y Europa, con múltiples rutas”, manifiesta la teniente coronel Laura Cruz, comandante operativo de servicio de la Policía Metropolitana de Pereira.

Según la investigación, Pérez Castañeda desempeñaba un rol de intermediario en la negociación y coordinación de cargamentos ilícitos. De esa forma, se activan los trámites de extradición afectando las dinámicas de operación de redes criminales con presencia en diferentes continentes, complementa diciendo la teniente coronel Cruz.

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El capturado enfrenta un proceso judicial en mencionado país por concierto para delinquir y tráfico internacional de estupefacientes. La notificación roja de INTERPOL permitió localizarlo en la ciudad de Pereira.