Pereira lidera la inflación en Colombia y se convierte en la ciudad donde más subió el costo de vida

Pereira

El bolsillo de los pereiranos sigue sintiendo la presión del aumento de precios. Según el más reciente informe del DANE, Pereira registró en el mes de abril la inflación anual más alta del país, alcanzando una variación del 6,76 %, cifra que la ubica como la ciudad de Colombia donde más se encareció el costo de vida.

El comportamiento de los precios en la capital risaraldense supera incluso el promedio nacional, que se ubicó en 5,68 %, evidenciando una fuerte presión económica sobre los hogares de la ciudad.

Entre los factores que más están impactando el gasto de las familias aparecen el incremento en alimentos, especialmente carnes y productos básicos, así como el aumento sostenido en restaurantes, hoteles y consumo fuera del hogar, rubros que continúan jalonando la inflación en varias regiones del país.

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Según indicó Óscar Jiménez, experto en economía, cada vez más hogares destinan una mayor parte de sus ingresos a cubrir gastos cotidianos relacionados con alimentación y servicios, reduciendo la capacidad de ahorro y consumo de otros bienes.

“En el caso de Pereira, todos sus grupos de bienes registraron variaciones mayores a las del total nacional, se destaca el de restaurantes y hoteles que tuvo un crecimiento de 10.73 %, es el que más siente el incremento del salario mínimo. Hay aumento en precios de alimentos y bienes de mantenimiento del hogar”, explicó Jiménez.

¿Cómo están otras ciudades?

El panorama también refleja una situación compleja para otras ciudades del Eje Cafetero y del país. Armenia registró una inflación anual de 6,56 %, Bucaramanga 6,53 %, Medellín 6,43 % y Manizales 6,07 %, todas por encima del promedio nacional.

Analistas señalan que el aumento en combustibles, servicios, transporte y alimentos continúa ejerciendo presión sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), mientras que factores como el incremento del salario mínimo y los costos operativos también han incidido en el comportamiento inflacionario de este año.

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El repunte de la inflación se convierte además en un desafío para la economía nacional, en momentos en que el Banco de la República mantiene cautela frente a una eventual reducción en las tasas de interés debido al comportamiento persistente del costo de vida.