Incendio en el barrio Esperanza Galicia de Pereira dejó dos viviendas afectadas

Pereira

La atención de esta conflagración estuvo a cargo del Cuerpo Oficial de Bomberos de Pereira y la Dirección de Gestión del Riesgo del municipio, donde se realizó el control de las llamas y la evaluación técnica de los daños; además del acompañamiento a las familias damnificadas.

De acuerdo con el balance preliminar, la emergencia impactó a tres hogares y dejó afectadas a cerca de 10 personas, además de dos animales de compañía. Tras la inspección realizada por el equipo técnico, las autoridades emitieron concepto de evacuación total para las dos viviendas comprometidas por el incendio.

El ingeniero Carlos Alejandro Sánchez de la Diger Pereira, explicó que la decisión se tomó debido a los daños estructurales y a las condiciones de riesgo evidenciadas en los inmuebles tras la conflagración.

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“Fue necesario emitir concepto de evacuación total debido a los daños y afectaciones de las dos viviendas en medio de esta emergencia”, señaló Sánchez.

La DIGER confirmó además la entrega de ayudas humanitarias a las familias afectadas, como parte de la respuesta institucional para mitigar las consecuencias de la emergencia y brindar apoyo a quienes perdieron sus pertenencias.

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Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad para reportar cualquier emergencia a través de las líneas 119 y 123, además de adoptar medidas preventivas para evitar situaciones que pongan en riesgo la vida y la seguridad de las familias.