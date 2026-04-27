Finca en zona rural de Pereira operaba como centro de sicariato de ‘Cordillera’

Pereira

Caracol Radio conoció detalles del operativo realizado por el Bloque de Búsqueda de la Policía en el sector de Tribunas, donde se realizó el allanamiento a una finca que habría sido acondicionada como punto estratégico para coordinar homicidios y otras acciones delictivas.

De acuerdo con las investigaciones de varios grupos especializados, el lugar contaba con cámaras de vigilancia internas, habitaciones asignadas para cada integrante y funcionaba como sitio de espera para hombres armados que salían a ejecutar órdenes.

Las autoridades indicaron que desde esta propiedad se planeaban desplazamientos hacia ciudades como Cali, Cartago en el Valle del Cauca, Manizales y Pereira, donde se habrían cometido hechos de sicariato.

Además, la investigación reveló posibles conexiones internacionales, con referencias a ciudadanos extranjeros que serían identificados dentro de la organización, entre ellos varios que han sido capturados recientemente en el área metropolitana de Pereira.

Foto: Policía Metropolitana de Pereira Ampliar Foto: Policía Metropolitana de Pereira Cerrar

“Llegamos a un centro clandestino de sicarios de ‘Cordillera’, logramos capturar dos sicarios, tenían en su poder radios de comunicación, libros y detalles de transacciones internacionales de droga. Es una operación que obedece a una tarea investigativa de ocho meses”, afirmó el coronel Óscar Ochoa, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira.

Le interesa: Trasladan a Bogotá a alias ‘Cakin’ mientras inicia su posible extradición a Estados Unidos

El operativo que fue adelantado por el Bloque de Búsqueda, en coordinación con el Gaula Militar y la Fiscalía General de la Nación, dejó como resultado la captura de varios presuntos integrantes de Cordillera, entre ellos alias ‘El Caleño’, señalado como miembro del componente armado de la organización y que figuraba en el cartel de los más buscados del área metropolitana.

Según las investigaciones, alias ‘El Caleño’ llevaba más de diez años en la organización y sería uno de los encargados de ejecutar homicidios por encargo, además de ejercer control territorial en zonas del municipio de Dosquebradas como Frailes, El Japón y San Gregorio, donde se disputan economías ilegales relacionadas con el tráfico de drogas.

Foto: Policía Metropolitana de Pereira Ampliar Foto: Policía Metropolitana de Pereira Cerrar

En la diligencia también fue incautado material considerado clave, entre ellos una agenda con información sobre contactos, movimientos y posibles vínculos con redes internacionales de narcotráfico, lo que podría abrir nuevas líneas de investigación sobre el alcance de esta estructura criminal.

Foto: Policía Metropolitana de Pereira Ampliar Foto: Policía Metropolitana de Pereira Cerrar

Finalmente, desde la Policía Metropolitana de Pereira, indican que este allanamiento y las recientes capturas de presuntos sicarios, afectaron de manera significativa las operaciones de esta estructura criminal, mientras continúan las investigaciones para esclarecer su alcance y desmantelar por completo sus redes.

Lea también: Padre e hijo fueron asesinados en la vía Pereira–Cartago; las víctimas provenían del Valle del Cauca