Este 13 de mayo se reanuda audiencia de medida de aseguramiento contra el alcalde de Villa de Leyva

El alcalde de Villa de Leyva, Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, es investigado por los delitos de concusión y prevaricato por acción / Foto: Suministrada.

Villa de Leyva

Luego de 6 días sin tener alcalde, por la captura del titular se conoció un decreto mediante el cual, el secretario de Gobierno, Nicolás Méndez Figeroa, asumió temporalmente las funciones de alcalde del Municipio de Villa de Leyva, mientras se define la situación del titular del cargo, Víctor Alfonso Gamboa procesado por los delitos de concusión y prevaricato por acción.

Gamboa había solicitado al gobernador de Boyacá, Carlos Amaya desde el 7 de mayo día de su captura una licencia no remunerada, pero un concepto de los jurídicos del departamento advierte que hasta tanto no se resuelva la situación del alcalde no se podrá decidir sobre esa solicitud.

A propósito, el martes no se hizo la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, por lo que se espera que este 13 de mayo la fiscalía sustente ese requerimiento ante el Juzgado 52 Penal Municipal con funciones de control de garantías de Bogotá.