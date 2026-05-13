Suspenden audiencia contra el alcalde de Villa de Leyva

En medio de una alta expectativa política y judicial en Boyacá, fue suspendida la audiencia en la que la Fiscalía solicitaba medida de aseguramiento contra el alcalde de Villa de Leyva, Víctor Gamboa, investigado por presuntos delitos de concusión y prevaricato por acción. La diligencia continuará en los próximos días mientras el ente acusador sustenta la petición de detención preventiva dentro del proceso relacionado con un polémico proyecto urbanístico en el predio San Cayetano.

La audiencia se realizó luego de que anoche decenas de habitantes salieran a la plaza principal de Villa de Leyva para respaldar al mandatario y rechazar el proyecto inmobiliario investigado por presuntas irregularidades técnicas, urbanísticas y ambientales. Mientras avanza el proceso judicial, la Gobernación de Boyacá se abstiene de entregar licencia no remunerada solicitada por Gamboa hasta que se defina su situación jurídica.