Precios de boletería para el partido de despedida de la Selección Colombia, previo al Mundial 2026

¿Convocatoria de la Selección Colombia rumbo al Mundial 2026? Patrocinador entregó enigmática lista. (Photo by Eva Marie Uzcategui - FIFA/FIFA via Getty Images) / Eva Marie Uzcategui - FIFA

¡Todo listo para la despedida de la Selección Colombia! Luego de varias idas y venidas, el último partido del cuadro nacional, previo al Mundial 2026, se disputará el viernes 29 de mayo en el Estadio El Campín frente a Costa Rica.

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Este compromiso, que ya es habitual en el elenco nacional previo a una cita internacional, servirá para que la afición pueda observar un duelo amistoso con los preconvocados por Néstor Lorenzo. Es preciso recordar que hasta el 11 de mayo había plazo de FIFA para que cada seleccionado entregara una prelista de 55 jugadores.

“Este compromiso será la última oportunidad para que la hinchada colombiana acompañe y aliente al equipo dirigido por Néstor Lorenzo antes de afrontar la cita futbolística más importante del planeta. La invitación es para que todos los aficionados llenen las tribunas, vistan los colores de La Sele y hagan sentir su respaldo incondicional a nuestros jugadores en una noche especial para el fútbol colombiano”, anunció la Federación en un comiunicado.

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Frente a este duelo, Sebastián Vargas, periodista de Caracol Radio, dio a conocer los precios de la boletería, que se repartirá en cinco localidades diferentes.

Precios de boletería para el partido de despedida de la Selección Colombia

Localidad Precio total Occidental 560.000 pesos Oriental central 446.000 pesos Oriental lateral 309.000 pesos Norte / Sur 98.000 pesos

Es preciso recordar que los clientes Bancolombia tendrán prioridad a la hora de comprar sus boletas, dado que se les abrirá espacio entre el 14 y 15 de mayo; entretanto, se habilitará la venta al público general el 19 de mayo.

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