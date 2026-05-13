David González sobre su continuidad en el América: “Hay que mirar”

América de Cali se despidió en los cuartos de final de la Liga colombiana, luego de caer 4-0 en el estadio El Campín ante Santa Fe, una serie que terminó 5-1 en el marcador global a favor del equipo bogotano.

Al final del partido, el antioqueño David González, técnico del equipo Escarlata, ofreció disculpas a los hinchas, reconoció que no estuvieron a la altura y, sin entregar mayores detalles, aseguró que “hay que mirar” qué sucederá con su futuro.

Balance del partido

“Hay un partido hasta el momento que nos hacen el primer gol y después del primer gol es un partido distinto. Tampoco estoy queriendo decir que el partido de nosotros era brillante hasta ese momento, pero era un partido que estaba relativamente controlado, ninguno de los dos equipos se hacía mucho daño, era un partido disputado, Santa Fe tenía el balón en inicio y nosotros estábamos bien con eso, sabíamos que en cualquier momento intentaban meter un pase o un pelotazo y ahí podríamos recuperar el balón y hacer nuestro juego. Lastimosamente el gol nos destruyó completamente y, como si fuera poco, llega la jugada del penal, irnos con ese 2-0 al primer tiempo fue tratar de resetear, tratar de alguna manera poder recomponer y no pudimos, ya después es muy fácil para el rival, cuando el marcador se pone así de abultado, empiezan a aparecer los espacios y tanto desespero de parte nuestra”.

Balance del semestre y continuidad como DT

“Tuvimos un semestre donde arrancamos bien, donde siempre estuvimos en los ocho, en algunos momentos estuvimos peleando por ser líderes del torneo, nunca salimos de ese grupo. Estamos en carrera peleando la clasificación a la siguiente fase de la Sudamericana. Lastimosamente en este equipo, no quedar campeón o, por lo menos, no llegar a una final, es algo que no es demasiado aceptable. Hay que recomponer el camino, dedicarle toda la fuerza que tenemos a esos dos partidos de local en la Copa Sudamericana, hay que mirar”.

¿Por qué su equipo no compitió?

“Definitivamente, vuelvo y repito, hasta el primer gol, no se notaba esa diferencia al competir y ha sido algo que a lo largo del semestre ha sido reiterativo, que cuando nos vamos abajo en el marcador nos cuesta. Nos faltó competir, nos pasó en Argentina algo parecido, hay que tratar de cambiar ese chip, es algo que de visita y con el marcador abajo nos pasó muchas veces”.

Mensaje para los hinchas

“El único mensaje que podemos mandar es de pedir disculpas. Una hinchada tan gran e histórica no merece el tipo de eliminación que sufrimos hoy. Nosotros aquí adentro también estamos muy golpeados y nos toca aguantar lo que venga, y seguir adelante con los partidos de Sudamericana que nos quedan”.