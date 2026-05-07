América se florea en casa de Alianza Atlético: así queda en tabla de posiciones de Copa Sudamericana / @AmericadeCali

4¡Triunfazo con autoridad del América de Cali en Perú! En la noche de este miércoles 6 de mayo, el cuadro escarlata se impuso por 0-2 ante Alianza Atlético en el Estadio Miguel Grau - Callao, resultado que lo deja al borde de la clasificación a los octavos de final.

Correcta presentación de los vallecaucanos a nivel internacional con férrea solidez defensiva y ‘punch’ en el frente fe ataque. Justamente, al cuenta la abrió Jhon Murillo al minuto 56, luego de aprovechar un error de lectura de la zaga rival y definir cruzado dentro del área; posteriormente, al 68’, una pena máxima revisada en el VAR terminó siendo capitalizada por Tomás Ángel.

REVIVA ACÁ LA VICTORIA DEL AMÉRICA EN CASA DE ALIANZA ATLÉTICO POR COPA SUDAMERICANA

Así quedó América de Cali en la tabla de posiciones de la Copa Sudamericana

Con los resultados de esta cuarta fecha, América de Cali se posiciona en la segunda casilla del Grupo A con 7 puntos, uno por debajo del líder Macará y dos por encima de Tigre. De mantenerse en esta posición, el cuadro de David González iría a los play-offs ante un tercer clasificado de la Copa Libertadores.

Pos. Equipo Puntos Dif. PJ 1. Macará 8 +3 4 2. América 7 +1 4 3. Tigre 5 +1 4 4. Alianza Atlético 1 -5 4

***A primera hora, Macará empató en condición de local con Tigre en el Estadio Bellavista. Zenobio en contra y Posse anotaron para el local, Romero con doblete selló los tantos visitantes.

El panorama es absolutamente favorable al América, teniendo en cuenta que en la próxima jornada (5 fecha) recibe en el Pascual Guerrero a Tigre y de ganar asegurará alguno de los dos primeros puestos. Lo tiene todo la Mechita para seguir en competencia.