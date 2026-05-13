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13 may 2026 Actualizado 17:17

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Barranquilla

Registrador Penagos pidió a Fuerza Pública acompañamiento especial en zonas críticas en elecciones

El Registrador mencionó que también se debe garantizar el traslado del material electoral.

Registrador Nacional, Hernán Penagos. Foto: @Registraduria

Registrador Nacional, Hernán Penagos. Foto: @Registraduria

Registrador Nacional, Hernán Penagos. Foto: @Registraduria

Efraín

Barranquilla
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El Registrador Nacional, Hernán Penagos, pidió a la Fuerza Pública garantizar la seguridad durante la jornada electoral el próximo 31 de mayo en el Cauca, Catatumbo, sur de Bolívar y Putumayo. Así lo indicó durante su visita a Barranquilla.

Según el Registrador, el llamado es debido a la presencia de grupos armados ilegales, y que podría el riesgo la tranquilidad de estás zonas críticas.

“En esos sitios hay unos grupos armados ilegales que tienen una presencia muy importante dónde se hace necesario que la Fuerza Pública acompañe el traslado del material electoral, que haga presencia durante la jornada electoral”, manifestó.

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