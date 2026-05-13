CNE abre investigación a Matador y al Pacto Histórico por presunta violencia contra Paloma Valencia

La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió una investigación administrativa y formuló cargos contra el caricaturista Matador y el Pacto Histórico, partido con el cual aspiró al Senado, por presunta violencia política contra la candidata presidencial Paloma Valencia.

La corporación, en su mayoría, también ordenó la eliminación de varias publicaciones en la red social X, y en otras plataformas, relacionadas con la aspirante del Centro Democrático y su aspecto físico.

“Instar al señor Julio César González (Matador) para que se abstenga de realizar cualquier actuación, manifestación, perturbación, intimidación, hostigamiento o conducta que implique acción u omisión constitutiva de violencia contra la mujer, así como abstenerse de realizar manifestaciones que reproduzcan hechos de violencia dirigidos a la señora Susana Paloma Valencia Laserna“, señala la resolución del CNE.

El CNE advirtió que la negativa a acatar las medidas de protección ordenadas por la corporación podría agravar una eventual sanción contra el opinador.

¿Cuál fue la justificación del CNE para abrir la investigación administrativa?

En su argumentación, el magistrado ponente Álvaro Hernán Prada señaló que existen elementos suficientes para atribuirle al caricaturista, en grado de probabilidad, la posible comisión de conductas constitutivas de violencia contra la mujer en la política.

Según Prada, el excandidato al Senado divulgó reiteradamente contenidos a través de las redes sociales en los cuales “se habrían empelado expresiones de ridiculización y descalificación estética”, y estereotipos asociados a la apariencia física de la candidata, en el marco de un contexto de participación político-electoral.

“Tales conductas podrían enmarcarse, prima facie, en las siguientes categorías previstas en la Ley 2453 de 2025: violencia simbólica, en los términos del artículo 6 literal, al involucrar el uso de imágenes, expresiones o representaciones que reproducirían estereotipos de género y reforzarían patrones de subordinación o discriminación contra las mujeres en la vida política; y violencia digital, conforme al artículo 6 literal, al tratarse de contenidos difundidos mediante plataformas digitales con amplio alcance, lo que podría generar una mayor exposición pública y amplificación del eventual daño”, señala el informe.

En contexto: “No me voy a retractar”: ‘Matador’ tras críticas a sus publicaciones contra Paloma Valencia