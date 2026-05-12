Paloma Valencia radicó proyecto para que el Estado pague el SOAT de motos de hasta 250 cc

La senadora y candidata presidencial Paloma Valencia radicó este lunes un proyecto de ley con el que busca que el Estado asuma el pago del SOAT para motocicletas de hasta 250 centímetros cúbicos.

La iniciativa fue presentada junto a un sector de motociclistas, en un acto simbólico desde la Plaza de Bolívar.

Durante la radicación del proyecto, Valencia aseguró que busca aliviar el bolsillo de las familias que utilizan la moto como principal medio de transporte: “Y no habrá peajes (…) Aquí lo que estamos haciendo es reconociendo una realidad, de cuatro mil motos que son llevadas a los patios cada mes”.

La iniciativa modifica el artículo 42 del Código Nacional de Tránsito para establecer que el SOAT ya no será exigible para motocicletas de hasta 250 c.c.

Sobre la financiación del proyecto, Valencia aseguró que los recursos saldrían de la eliminación del Ministerio de la Igualdad y de lo que calificó como el “carrusel del SOAT”.

Caracol Radio le consultó por el poco tiempo que queda antes del cierre de la actual legislatura, el próximo 20 de junio, la senadora sostuvo que harán “todos los esfuerzos” para avanzar en el trámite.

Además, señaló que, en caso de no alcanzar a ser aprobado este semestre, el proyecto volverá a ser radicado en el siguiente periodo legislativo y sería impulsado desde el Gobierno si llega a la Presidencia de la República.