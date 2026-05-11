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11 may 2026 Actualizado 22:56

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Dos PuntosDos PuntosSalud y bienestar

“Haremos una compra de $3 billones en medicamentos”: Paloma Valencia sobre su propuesta en salud

En Dos Puntos, la candidata presidencial Paloma Valencia conversó acerca de su propuesta para atender los asuntos más urgentes del sistema de salud colombiano.

“Haremos una compra de $3 billones en medicamentos”: Paloma Valencia sobre su propuesta en salud

“Haremos una compra de $3 billones en medicamentos”: Paloma Valencia sobre su propuesta en salud

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Lina María Vegavegacabravegacabra

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Lina María Vega

Lina María Vega

Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...

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