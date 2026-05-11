“Haremos una compra de $3 billones en medicamentos”: Paloma Valencia sobre su propuesta en salud
En Dos Puntos, la candidata presidencial Paloma Valencia conversó acerca de su propuesta para atender los asuntos más urgentes del sistema de salud colombiano.
“Haremos una compra de $3 billones en medicamentos”: Paloma Valencia sobre su propuesta en salud
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Lina María Vega
Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...