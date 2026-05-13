Coljuegos y Federación de Póker chocan tras operativo en Barranquilla

Un operativo realizado por la Fiscalía General de la Nación y Coljuegos en Barranquilla desató una fuerte controversia entre las autoridades y la Federación Colombiana de Póker, luego de la suspensión de un campeonato nacional que, según la entidad, operaba de manera ilegal.

De acuerdo con Coljuegos, el torneo no contaba con contrato de concesión ni pagaba los respectivos derechos de explotación exigidos para este tipo de actividades. Durante la diligencia fueron retirados 1.869 elementos relacionados con las apuestas, entre ellos fichas de póker, mesas, relojes de tiempo, naipes y facturas.

El presidente de Coljuegos, Marco Emilio Hincapié, aseguró que “el póker no es un deporte, es un juego de suerte y azar contemplado en la Ley 643 de 2001” y sostuvo que “ningún acto administrativo puede estar por encima de la ley”.

Coljuegos insiste en que el póker debe pagar derechos de explotación

Según la entidad, el póker está clasificado dentro de los juegos localizados y solo puede operar en mesas de casinos autorizados, por lo que cualquier campeonato debe contar con autorización previa de Coljuegos.

Hincapié afirmó que los operadores legales del país aportan cerca de 5.000 millones de pesos anuales al sistema de salud subsidiado y advirtió que cada torneo ilegal representa pérdidas para esas rentas. Además, señaló que Coljuegos presentó una demanda ante la jurisdicción contenciosa para buscar la nulidad del acto administrativo que reconoció al póker como deporte mental.

El funcionario también expresó preocupación por la enseñanza de póker en instituciones educativas. “No vamos a permitir que, por una equivocada interpretación, se incentive que los niños, niñas y adolescentes entren al mundo de las apuestas”, manifestó.

Federación Colombiana de Póker habla de “operativo intimidatorio”

En respuesta, la Federación Colombiana de Póker rechazó de manera contundente la intervención y aseguró que el campeonato era un “evento deportivo oficial, reconocido y cofinanciado por el propio Estado colombiano”.

La organización afirmó que el torneo contaba con respaldo del Ministerio del Deporte mediante las resoluciones 000123 y 000157 de 2025 y que actualmente se ejecuta el convenio CAIP-530-2026 para la financiación del campeonato.

“Lo que ocurrió hoy no fue una acción contra una actividad ilegal. Fue la suspensión violenta de una competencia deportiva respaldada por el Ministerio del Deporte”, indicó la Federación en un comunicado.

Asimismo, cuestionó la presencia de agentes armados y militares durante el operativo, señalando que atletas, organizadores y competidores “fueron tratados como delincuentes”.

Acusan persecución institucional

La Federación también aseguró que lo ocurrido en Barranquilla hace parte de una “persecución sistemática” por parte de Coljuegos y sostuvo que la entidad “ha ignorado reiteradamente los actos administrativos vigentes del Ministerio del Deporte”.

En otro de los apartes del comunicado, la organización defendió el reconocimiento del póker como deporte mental y señaló que continuará adelantando acciones legales frente a lo sucedido.

“El póker merece su lugar. Y hoy ese lugar fue arrebatado”, concluyó la Federación Colombiana de Póker.