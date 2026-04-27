Fenómeno de El Niño dispararía hasta 70% el precio de la leche y el queso en el Caribe

Las comunidades indígenas de ocho resguardos en el departamento del Huila promoverán una ganadería sostenible en sus territorios. Foto: Mayred Silva (ADR)

El impacto del fenómeno de El Niño comienza a encender las alarmas en el sector ganadero, especialmente en la región Caribe, donde la disminución de las lluvias ya está afectando de manera significativa la disponibilidad de pasto y fuentes de agua.

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Esta situación golpea directamente la producción lechera, lo que anticipa un fuerte incremento en los precios de productos básicos como la leche y el queso, pilares en la alimentación de miles de familias.

Según Jorge Rodríguez, presidente ejecutivo de Asoganorte, la situación podría alcanzar niveles críticos durante el desarrollo del fenómeno climático.

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“Normalmente, en temporadas de verano la producción de leche disminuye cerca de un 50%, pero con un fenómeno como El Niño podemos estar entre un 60% y 70% por debajo de la captación normal. Esto es muy preocupante”, advirtió.

El impacto ya comienza a proyectarse en los precios. El queso, por ejemplo, podría pasar de valores actuales entre 20.000 y 22.000 pesos por kilo a superar los 30.000 o incluso 32.000 pesos, lo que representaría un incremento de hasta el 70%.

“Hoy hablamos de un queso en 20.000 pesos el kilo, pero estimamos que puede superar los 30.000 o 32.000 pesos en promedio. Esto significaría un aumento considerable que se verá reflejado de manera inmediata una vez se intensifique el fenómeno”, explicó Rodríguez.

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El dirigente gremial también advirtió que el alza en los precios de los productos lácteos tendrá un impacto directo en la canasta familiar, especialmente en los hogares más vulnerables, donde estos alimentos son fundamentales en la dieta diaria.

Ante este panorama, el sector ganadero hace un llamado urgente a la preparación y al respaldo institucional. Entre las medidas propuestas se encuentra el almacenamiento de alimentos para el ganado, la implementación de sistemas de riego y el fortalecimiento de estrategias que permitan mitigar los efectos de la sequía