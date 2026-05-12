Intento de robo a una estación de gasolina en Soacha terminó en balacera

Este martes, 12 de mayo, delincuentes armados llegaron hasta una estación de gasolina en el municipio de Soacha para robar la caja fuerte del establecimiento.

De acuerdo con el informe preliminar, el personal de un carro de valores estaba a pocos minutos de recoger el dinero de la gasolinera, cuando llegaron estos sujetos y se registró un intercambio de disparos entre los presuntos delincuentes y los escoltas del carro.

En los hechos tres personas resultaron lesionadas, entre ellas los trabajadores de la estación de gasolina.