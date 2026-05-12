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12 may 2026 Actualizado 17:32

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Bogotá

Intento de robo a una estación de gasolina en Soacha terminó en balacera

Uno de los presuntos delincuentes fue capturado en medio de los hechos.

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Este martes, 12 de mayo, delincuentes armados llegaron hasta una estación de gasolina en el municipio de Soacha para robar la caja fuerte del establecimiento.

De acuerdo con el informe preliminar, el personal de un carro de valores estaba a pocos minutos de recoger el dinero de la gasolinera, cuando llegaron estos sujetos y se registró un intercambio de disparos entre los presuntos delincuentes y los escoltas del carro.

En los hechos tres personas resultaron lesionadas, entre ellas los trabajadores de la estación de gasolina.

Maria Alejandra Uribe

Maria Alejandra Uribe

Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...

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