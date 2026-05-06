Caos en TransMilenio, agresión a funcionarios y vandalización: encapuchados se tomaron la Caracas

El pasado lunes, 4 de mayo, se registró una batalla campal entre estudiantes de la Universidad Pedagógica que se habían colado en la estación de la calle 76. Estudiantes de la universidad y guardas de TransMilenio se agredieron mutuamente con puños, patadas y hasta con bolillo.

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Debido a esa situación, este martes varios estudiantes salieron a protestar en la calle 76 con Avenida Caracas. Sin embargo, varios encapuchados vandalizaron la estación, rompieron las rejas del Metro, utilizaron material de construcción y hasta se robaron los extintores que estaban en la estación.

Según se ha podido ver en videos difundidos a través de redes sociales, uno de los encapuchados tomó un palo de gran tamaño para agredir a los funcionarios de TransMilenio y de la Alcaldía de Bogotá. Lo que comenzó como una manifestación, terminó con la intervención del UNDMO.

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Por su parte, el concejal de Bogotá, Juan David Quintero, indicó que tiene información sobre un plan sistemático, protagonizado por encapuchados, para atacar a funcionarios y estaciones de TransMilenio. “¡Hoy se registró el primer episodio en la estación de la calle 76!”, advirtió el cabildante en su cuenta de X.