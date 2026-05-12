Pacientes Colombia urge a la Corte declarar estado de cosas inconstitucionales por crisis de salud

La Contraloría General ha señalado a la Superintendencia de Salud que las intervenciones no están cumpliendo su objetivo de estabilizar el sistema y que, en la mayoría de los casos, los pasivos aumentaron drásticamente desde la adopción de estas medidas.

Al respecto, el contralor general de la Nación, Carlos Hernán Rodríguez, declaró en 6AM W que las intervenciones han agravado los problemas del sistema de salud. De hecho, de las 9 EPS intervenidas en 2025, solo Sanitas mejoró en el cumplimiento de los indicadores. “Estábamos mejor cuando estábamos peor”, afirmó.

Para Denis Silva, representante de la Asociación Pacientes Colombia, la situación del sistema de salud alcanzó un punto crítico. En 6AM W, el vocero de pacientes con enfermedades de alto costo y enfermedades huérfanas compartió un panorama que coincide con las alarmantes cifras presentadas por la Contraloría General.

Silva detalló que esta crisis se manifiesta en tres aspectos fundamentales: "Uno, en el deterioro en la prestación de los servicios de salud. Dos, en el aumento de muertes evitables. Las muertes evitables son pacientes que fallecen no por su condición clínica, sino por el abandono del Estado Y tres, que es lo más grave también. El aumento incalculable de cientos de miles de pacientes que todos los días salen a mendigar servicios de salud cuando en Colombia la salud es un derecho fundamental y tendría que ser el derecho más humano de todos".

Para Silva, la magnitud del problema es innegable. La intervención de las EPS no ha funcionado, evidenciando inoperancia y la falta de certificados financieros en una EPS que atiende a más de 11 millones de pacientes, como lo es la Nueva EPS. Ante este escenario de una intervención fallida y una Superintendencia de Salud cuestionada por el propio contralor general, Silva propuso rutas de acciones urgentes.

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