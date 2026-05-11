“Estábamos mejor cuando estábamos peor”: Contralor por EPS intervenidas como Famisanar y Savia Salud

La Contraloría General alertó a la Superintendencia de Salud que las intervenciones no están cumpliendo su objetivo de estabilizar el sistema y que, en la mayoría de los casos, los pasivos aumentaron drásticamente desde la adopción de estas medidas. Esto se evidencia en EPS como Savia Salud, Famisanar, Coosalud, entre otras, que además presentan niveles críticos en la entrega oportuna de medicamentos.

Al respecto, el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, afirmó en 6 AM W que las intervenciones han agravado los problemas del sistema de salud. De hecho, de las 9 EPS intervenidas en 2025, solo Sanitas mejoró en el cumplimiento de los indicadores.

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“Los patrimonios vienen en caída libre. En el caso, por ejemplo, de Famisanar, que pasaron de un patrimonio de $2 billones al inicio de la intervención a menos $ 3.3 billones, un endeudamiento desbordado. El indicador de nivel de endeudamiento de Famisanar, por ejemplo, escaló de forma desproporcionada, del 1 al 4.08. La nueva EPS está en la hora que no ha entregado los estados financieros, razón por la cual, pues, está operando a ciegas”, afirmó.

Así las cosas, señaló que lo que han observado es “un deterioro, un desorden, facturas sin tener los debidos soportes (...) estábamos mejor cuando estábamos peor”.

Y es que las cifras reveladas por el ente de control demuestran un deterioro gradual sistemático que coloca en riesgo el sistema.

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Embargos a funcionarios de la UNGRD

Rodríguez afirmó que el proceso de responsabilidad fiscal tiene dificultades desde el punto de vista procedimental, pero en el caso de Unidad de Gestión del Riesgo han hecho 16 actuaciones que tienen que ver con el tema de carrotanques, de ollas comunitarias, de ayudas humanitarias e incluso obras a La Mojana por 317.000 millones de pesos.

“Hemos efectuado 5 imputaciones. En el tema del Fondo de Adaptación, por ejemplo, tenemos $87 mil millones de pesos en procesos por irregularidades en temas de infraestructura vial y vivienda (...) en el caso de los carrotanques, hicimos imputaciones fiscales superiores a los 11.000 millones de pesos”, aseveró.

Finalmente, el contralor aseguró que han recuperado durante el transcurso de esta administración una cifra cercana a los 4 billones de pesos que han sido consignados a las arcas del Estado.

Escuche la entrevista en 6AM W de Caracol Radio:

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