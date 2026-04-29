“El actual sistema de salud no es sostenible, esta crisis es un ‘déjà vu’”: interventor de Nueva EPS

Manizales

Desde Manizales, Jorge Iván Ospina, interventor de Nueva EPS, expresa que es realista, ya que deben asumir solo lo que pueden pagar adquiriendo compromisos viables y que den garantías a los usuarios.

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“Tenemos cerca de 11.500.000 usuarios, de los cuales el 60 % son del régimen subsidiado y 40 % contributivo y en múltiples partes, la red de servicio han cesado completamente o no entregan medicamentos. Aquí en Manizales pretendemos escuchar a los prestadores de servicio, llegar a acuerdos de plan de pagos para restablecer la dignidad de nuestros afiliados, ese es el objetivo fundamental”.

Entre tanto, aseguró que han pagado deudas a algunos prestadores para la entrega de medicinas. Además, afirmó que el actual modelo de salud no es sostenible, ya que en 20 años se han liquidado 100 EPS y a la fecha, hay 14 que están con problemas financieros.

“Debemos entender que la Nueva EPS debe ser capitalizada para con recursos del tesoro nacional para asumir cuentas por pagar que son de hace más de cuatro años y esas cuentas se deben llevar a acuerdos de pago para suplirlas. Adicionalmente, comprender que los recursos de la salud son limitados y debemos recuperar la medicina basada en la evidencia, es decir, ser más eficiente con la póliza que un usuario puede tener, no podemos convertirnos en ‘facturaderos’”.

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El fin es llegar a acuerdos con las diferentes entidades de la red de salud, principalmente, para tratar la salud mental, ya que es primordial y una prioridad, puntualiza el interventor Ospina. “Debemos ser eficientes con los recursos de la salud, concurrir con los entes territoriales y garantizar el flujo de recursos”.

Reunión con la Directora del Instituto Nacional de Cancerología

“Espero reunirme hoy a las 6:00 de la tarde con la Directora del Instituto Nacional de Cancerología para solicitar la reapertura integral de todos los servicios, porque la población no puede esperar. Por fortuna, el documento que indica el cierre, señala que no se suspenderán los tratamientos que se adelantan actualmente, tampoco la atención a niños y adolescentes y urgencias oncológicas, pero me preocupan los nuevos pacientes a diagnosticar”, manifiesta el interventor de Nueva EPS.

La conversación se basará en que este sábado 2 de mayo no se cancelen los servicios y acordar fechas de pago de unos $ 117 mil millones, pero las cuentas deben ser auditadas para efectuar el giro, finalizó Jorge Iván Ospina.