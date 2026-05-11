MinSalud prorrogó intervención a Asmet Salud EPS por problemas financieros: irá hasta el 11 de junio

Caracol Radio conoció en primicia que el Ministerio de Salud prorrogó la intervención a la EPS Asmet Salud por un mes más.

La resolución establece que la prórroga se extenderá desde el 12 de mayo hasta el 11 de junio de 2026, mientras la Superintendencia Nacional de Salud continúa adelantando el proceso de recuperación y seguimiento de la EPS.

En el documento conocido por este medio de comunicación, el Gobierno explicó que la medida busca “fortalecer y consolidar la gestión institucional minimizando pérdidas del ejercicio y su déficit operativo”, además de avanzar en la depuración financiera y mejorar la prestación de los servicios a los usuarios.

Aunque el Ministerio de Salud reconoció algunos avances durante el periodo de intervención, advirtió que las causales que dieron origen a la intervención no han sido superadas, sino que persisten de manera estructural.

Efectos de una posible liquidación

La cartera también alertó sobre los posibles efectos que tendría una eventual liquidación de la EPS en el sistema de salud, según el concepto técnico incluido en la resolución.

“Una medida en ese sentido implicaría una asignación masiva de afiliados y una presión considerable sobre las EPS receptoras”, se lee en la resolución.

Asimismo, el documento señala que el proceso de estabilización todavía requiere tiempo para consolidarse.

“El propio informe reconoce que los avances aún se encuentran en una etapa inicial y que su efectividad depende de un periodo de maduración técnica”, agrega la resolución.

El Gobierno, en cabeza del Ministerio de Salud concluyó que mantener la intervención permitirá “fortalecer las capacidades institucionales de la EPS y mitigar los riesgos identificados”, con el objetivo de garantizar la continuidad en la atención de millones de afiliados del régimen subsidiado.

Recordemos que ASMET Salud EPS es una entidad con domicilio principal en Popayán, Cauca, constituida en 2015. Cuenta con cerca de 1,65 millones de afiliados y opera principalmente en el régimen subsidiado en distintos departamentos del país, incluida Bogotá.