Hombre habría asesinado a su pareja y herido a sus dos hijos en Yalí, Antioquia

Yalí, Antioquia

La población del municipio de Yalí permanece consternada tras un violento ataque en la vereda Montebello, zona rural del nordeste antioqueño, donde una mujer fue asesinada y sus dos hijos menores de edad quedaron gravemente heridos, presuntamente a manos de su padre.

La víctima fue identificada como Luz Edilma Chavarría Misas, de 35 años, quien, según el reporte de las autoridades, fue hallada sin vida dentro de su vivienda con varias heridas ocasionadas con arma cortopunzante en el cuello y el pecho.

En el mismo hecho resultaron lesionados sus hijos Yoiber Antonio Mora, de 3 años, y Yuleny Mora, de 13 años. El menor sufrió heridas en el abdomen y pecho, mientras que la adolescente presentó múltiples lesiones en el cuello, tórax y axilas. Ambos fueron trasladados de urgencia al centro asistencial del municipio, donde permanecen en estado crítico bajo observación médica.

Apertura de investigaciones

De acuerdo con las primeras investigaciones y testimonios recopilados por la Policía en el sector, el presunto responsable del ataque sería Diógenes Antonio Mora Sossa, de 37 años, compañero sentimental de la mujer y padre de los menores; quien, tras cometer la agresión, huyó del lugar internándose en una zona boscosa cercana a la vivienda.

El caso ha causado gran indignación entre la población. Como muestra de solidaridad con los menores y rechazo frente a este hecho de violencia intrafamiliar, la Alcaldía de Yalí realizó una velatón junto a la comunidad para pedir por la recuperación de los niños y exigir justicia por el homicidio de Luz Edilma Chavarría.

Las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer el presunto feminicidio y dar con la ubicación y captura del responsable.