Se entregó el presunto responsable del feminicidio de Selene Roldán en Medellín

Medellín

Un mes después del asesinato de Selene Roldán Beltrán, de 25 años, ocurrido en el nororiente de Medellín, el presunto responsable se entregó voluntariamente ante las autoridades.

Los hechos ocurrieron el pasado 16 de marzo en el barrio El Popular. En un primer momento, la emergencia fue reportada como un incendio estructural en una vivienda. Sin embargo, luego de que el Cuerpo de Bomberos controlara las llamas, encontraron el cuerpo de la mujer sin vida al interior de la casa.

Las autoridades señalaron que en la vivienda se encontraron manchas de sangre en distintos puntos, así como botellas con residuos de gasolina, elementos que reforzaron la hipótesis de que el incendio habría sido provocado con el fin de encubrir el crimen.

A estos hechos se suman los testimonios de vecinos, quienes aseguraron haber visto a la pareja sentimental de la víctima, con quien convivía, salir del lugar en una motocicleta poco después de iniciarse el fuego.

Otros detalles

Mateo Trujillo Palacio, de 30 años, principal sospechoso en la investigación del presunto feminicidio, fue trasladado a la Fiscalía General de la Nacional para avanzar con el proceso judicial.

Con la entrega voluntaria del señalado agresor, las autoridades avanzan en el esclarecimiento del crimen contra la joven en Medellín.

En lo que va del año, la Secretaría de Seguridad de la ciudad ha registrado seis presuntos feminicidios, misma cantidad de casos que en el año anterior.