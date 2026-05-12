Sin claridad sobre su estado real: así va la auditoría de Savia Salud según el alcalde Gutiérrez

Medellín, Antioquia

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, informó recientemente sobre el avance de la auditoría que se realiza en el proceso de empalme entre la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín y Comfama, como propietarios de Savia Salud EPS. Esto hace parte del proceso judicial en el que el Tribunal Administrativo de Antioquia suspendió la intervención que pesaba sobre Savia.

El mandatario expuso que, a la fecha, no hay claridad sobre las condiciones reales en las que recibirán a Savia Salud EPS. Sin embargo, fue tajante al señalar: “Es un desastre absoluto lo que estamos recibiendo. Está quebrada, las deudas son muy grandes y cayeron los indicadores desde que la intervinieron”.

La sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia explica que: “La intervención de la Superintendencia Nacional de Salud sobre Savia Salud EPS adolece del mismo defecto sustantivo que originó la anulación de la intervención de la EPS Sanitas, ya que la autoridad administrativa omitió efectuar el análisis específico y obligatorio, ordenado por el máximo tribunal constitucional, sobre el vínculo causal entre la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y los Presupuestos Máximos (PM) con el deterioro patrimonial de la entidad vigilada”.

Por otra parte, el alcalde Gutiérrez volvió a hacer reparos al nombramiento de “los que se robaron a Medellín en la Superintendencia de Salud”. Según sus palabras, las personas que han sido nombradas en la Superintendencia de Salud en los últimos días son aquellas que están imputadas y tienen escándalos por corrupción en Medellín.

Por último, el concejal de Medellín Alejandro De Bedout dio a conocer que Eli Shnaider, quien fue director del partido de Quintero, sería el jefe de la Oficina de Liquidaciones de la Supersalud.