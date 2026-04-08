Una mujer fue asesinada con arma blanca en la habitación de un hotel de Medellín

Medellín

Las autoridades adelantan investigaciones tras el asesinato de Daniela Mendivelso Zuluaga, una joven que fue hallada sin vida en una habitación de un hotel en el centro de Medellín.

El caso fue reportado a través de la línea de emergencias 123 en la noche de 7 de abril, luego de que empleados del establecimiento alertaran sobre la presencia de un cuerpo en una de las habitaciones en el barrio Villa Nueva, en La Candelaria.

La mujer de 20 años fue hallada desnuda encima de la cama, con múltiples heridas de arma blanca en el cuello, mentón y cabeza, además de otros signos de violencia.

¿Qué se sabe del crimen?

Según las primeras indagaciones de las autoridades, la mujer había ingresado horas antes al hotel en compañía de un hombre. A partir de entrevistas, verificación de información y análisis de cámaras de seguridad del sector, la Policía logró reconstruir la ruta de salida del presunto responsable del crimen.

Gracias a un operativo coordinado entre unidades investigativas y labores de seguimiento en tiempo real, el sospechoso de 34 años fue ubicado y capturado.

El detenido quedó a disposición de las autoridades competentes, mientras avanza el proceso judicial en su contra, su realción con la víctima y se analiza si el caso es investigado como presunto feminicidio.

Según las cifras de las Secretaría de la Seguridad de Medellín, en lo que va del 2026, siete mujeres han sido asesinadas en la ciudad.