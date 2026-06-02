Durania se prepara para sus ferias y fiestas este fin de semana Foto/Cortesía( Foto http://gastronomiadurania.blogspot.com/ )

El municipio de Durania celebrará del 5 al 8 de junio sus tradicionales ferias y fiestas, según confirmó la alcaldesa Marlyn Márquez, quien extendió la invitación a habitantes de Norte de Santander y visitantes de la región.

“Este fin de semana tendremos las ferias y fiestas en el municipio de Durania. Estamos invitando a todo el departamento de Norte de Santander a que nos acompañen a este lindo evento”, afirmó la mandataria.

Márquez destacó que el municipio cuenta con una amplia programación cultural y artística para propios y turistas. “Vamos a tener eventos culturales, gastronómicos, partidos de fútbol y diferentes artistas. Entre ellos están Los Dotores de la Carranga, Fabián Corrales, Eider Ortiz, Nana Vargas y Álex Díaz”, indicó.

En materia de seguridad, la alcaldesa aseguró que el municipio está preparado para recibir a los visitantes. “Estamos totalmente preparados. La Policía nos ha brindado mucho apoyo, tendremos personal presente en el municipio, por la vía estará el Ejército y el evento también contrató seguridad privada”, explicó.

Finalmente, Márquez reiteró la invitación a disfrutar de la programación. “Que nos visiten, que conozcan Durania, su cultura, sus emprendedores y sus marcas de café. Tenemos cabalgata, comparsas, carrozas y diferentes artistas”, concluyó.