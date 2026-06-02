Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

02 jun 2026 Actualizado 18:22

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cúcuta

Durania se prepara para sus ferias y fiestas este fin de semana

Eventos culturales, gastronómicos y artistas invitados harán parte de la programación

Durania se prepara para sus ferias y fiestas este fin de semanaFoto/Cortesía

Durania se prepara para sus ferias y fiestas este fin de semana Foto/Cortesía(Foto http://gastronomiadurania.blogspot.com/)

Durania se prepara para sus ferias y fiestas este fin de semanaFoto/Cortesía

Camilo Picón

Cúcuta
Añadir Caracol Radio en Google

El municipio de Durania celebrará del 5 al 8 de junio sus tradicionales ferias y fiestas, según confirmó la alcaldesa Marlyn Márquez, quien extendió la invitación a habitantes de Norte de Santander y visitantes de la región.

“Este fin de semana tendremos las ferias y fiestas en el municipio de Durania. Estamos invitando a todo el departamento de Norte de Santander a que nos acompañen a este lindo evento”, afirmó la mandataria.

Márquez destacó que el municipio cuenta con una amplia programación cultural y artística para propios y turistas. “Vamos a tener eventos culturales, gastronómicos, partidos de fútbol y diferentes artistas. Entre ellos están Los Dotores de la Carranga, Fabián Corrales, Eider Ortiz, Nana Vargas y Álex Díaz”, indicó.

En materia de seguridad, la alcaldesa aseguró que el municipio está preparado para recibir a los visitantes. “Estamos totalmente preparados. La Policía nos ha brindado mucho apoyo, tendremos personal presente en el municipio, por la vía estará el Ejército y el evento también contrató seguridad privada”, explicó.

Finalmente, Márquez reiteró la invitación a disfrutar de la programación. “Que nos visiten, que conozcan Durania, su cultura, sus emprendedores y sus marcas de café. Tenemos cabalgata, comparsas, carrozas y diferentes artistas”, concluyó.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir