Combates entre el Ejército Nacional y el ELN en zona rural de Labateca, Norte de Santander

Norte de Santander

Durante la tarde de este domingo 10 de mayo, tropas del Ejército Nacional se enfrentaron con integrantes del Ejército de Liberación Nacional - ELN -, en La Cabuya, zona rural del municipio de Labateca, en Norte de Santander.

Según información preliminar conocida por Caracol Radio, estos combates se habrían sostenido contra integrantes del frente Efrain Pabón Pabón, responsable de acciones terroristas contra el sector transportador en el municipio de Chitagá.

La comunidad de este sector aseguró que el Ejército Nacional fue atacado inicialmente con explosivos por integrantes del ELN, mientras adelantaban un puesto de control sobre la vía La Soberanía, generando temor entre los transportadores que se movilizaban por esta vía nacional.

Tras estos enfrentamientos se logró la recuperación de una granada, un radio de comunicaciones y un celular, perteneciente a integrantes de esta estructura armada ilegal.