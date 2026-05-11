Capturan a presuntos integrantes del ELN y disidencias de las FARC en Norte de Santander
Los operativos fueron adelantados en Cúcuta y El Zulia.
Norte de Santander
Las autoridades reportaron un nuevo golpe contra las estructuras criminales que delinquen en Norte de Santander, tras la captura de presuntos integrantes del ELN y de las disidencias de las FARC que operan en la región del Catatumbo y en zona de frontera con Venezuela.
De acuerdo con información oficial entregada por Pedro Sánchez, Ministro de Defensa, a través de la red social X, en operativos adelantados en Cúcuta y el municipio de El Zulia fueron capturados alias ‘Ardilla’, señalado de pertenecer a las disidencias de alias “Calarcá”, así como alias ‘Makelele’ y ‘Kevin’, quienes serían integrantes de las redes de apoyo al terrorismo del ELN.
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Por su parte, el general William Rincón, director de la Policía, aseguró también a través de esta misma red social que “Estos criminales se les venía haciendo seguimiento y deberán responder por concierto para delinquir, extorsión agravada y porte ilegal de armas de fuego, señalados de extorsionar a comerciantes y transportadores del departamento“.
Las acciones criminales de estas personas estarían afectando la seguridad en varios sectores del Catatumbo, especialmente en el corregimiento de la Y Astilleros y zonas cercanas.
Jenny Márquez
Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...