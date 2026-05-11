Capturan a presuntos integrantes del ELN y disidencias de las FARC en Norte de Santander

Capturan a tres presuntos integrantes del ELN y disidencias en Norte de Santander. / Foto: Pedro Sánchez, Ministro de Defensa en X.

Norte de Santander

Las autoridades reportaron un nuevo golpe contra las estructuras criminales que delinquen en Norte de Santander, tras la captura de presuntos integrantes del ELN y de las disidencias de las FARC que operan en la región del Catatumbo y en zona de frontera con Venezuela.

De acuerdo con información oficial entregada por Pedro Sánchez, Ministro de Defensa, a través de la red social X, en operativos adelantados en Cúcuta y el municipio de El Zulia fueron capturados alias ‘Ardilla’, señalado de pertenecer a las disidencias de alias “Calarcá”, así como alias ‘Makelele’ y ‘Kevin’, quienes serían integrantes de las redes de apoyo al terrorismo del ELN.

Más información Procuraduría rechaza uso de minas antipersonal en Catatumbo y Bajo Cauca

Por su parte, el general William Rincón, director de la Policía, aseguró también a través de esta misma red social que “Estos criminales se les venía haciendo seguimiento y deberán responder por concierto para delinquir, extorsión agravada y porte ilegal de armas de fuego, señalados de extorsionar a comerciantes y transportadores del departamento“.

Las acciones criminales de estas personas estarían afectando la seguridad en varios sectores del Catatumbo, especialmente en el corregimiento de la Y Astilleros y zonas cercanas.