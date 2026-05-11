Cámara de Comercio de Cúcuta propone Diálogos Regionales a candidatos presidenciales

Cúcuta

La Cámara de Comercio de Cúcuta, en cabeza de su presidente ejecutivo, Sergio Castillo, está alzando su voz para que los candidatos presidenciales se sienten con el gremio y escuchen las necesidades que existen en esta zona del país.

La entidad ha enviado a cada uno de los candidatos su Decálogo de Frontera, con el objetivo de adelantar Diálogos Regionales, donde los aspirantes a llegar a la Casa de Nariño se sienten con el gremio y escuchen sus propuestas técnicas.

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“Norte de Santander no es solo una cifra en el mapa; representa el latido de miles de familias que, desde este parque Santander, se levantan todos los días a construir país. Por eso lideramos los Diálogos Regionales, un escenario en el que, como Cámara de Comercio y en nombre de los más de 57 mil empresarios de la región, hemos enviado a todos los candidatos presidenciales nuestro Decálogo de Frontera”, aseguró Sergio Castillo.

Argumentó que este ejercicio busca “que vengan a escucharnos, que conozcan nuestra realidad técnica y que el diálogo sea la base de su agenda”.

Para el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cúcuta, “es el momento de transformar el olvido en una escucha activa para todos”.

Razón por la cual han tomado esta iniciativa, invitando “a todas las campañas a sentarse con nosotros”.